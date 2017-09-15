Türkiye - Macaristan: 6-4

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa B Ligi Süper Finalleri 2. Grup'taki 2. maçında Macaristan'ı 6-4 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Terracina kentindeki maçta milli takım, Cem Keskin (5) ile Semih Türkmen'in golleriyle sonuca gitti. Macaristan'ın golleri Lazslo Berkes, Ferenc Besenyei, Viktor Fekete ve Tamas Szentes-Biro'dan geldi.

Gruptaki ilk maçında İngiltere'yi 4-2 yenen milliler, Macaristan karşısında da 3 puanın sahibi olurken, yarın son karşılaşmasını Moldova'ya karşı oynayacak.

Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri'nde 8 takım, dörderli olarak 2 grupta yer alıyor. Maçlar sonunda grup liderleri final oynamaya hak kazanacak ve bu karşılaşmanın galibi Avrupa Plaj Futbolu A Ligi'ne yükselecek.

AA