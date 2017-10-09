Türkiye: 2 İngiltere: 1
EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında Türkiye, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.
EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında Türkiye, İngiltere'yi Ömer Güleryüz ve Osman Çakmak'ın attığı golle 2-1 yenerek şampiyon oldu.
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