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Türkiye: 2 İngiltere: 1

EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında Türkiye, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

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EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında Türkiye, İngiltere'yi Ömer Güleryüz ve Osman Çakmak'ın attığı golle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

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