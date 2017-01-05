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Türkiye Futbol Federasyonu terörü lanetledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İzmir Adliyesi'nde gerçekleştiren hain terör saldırısını lanetledi.

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TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörü lanetliyoruz! 

İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

İnsanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; Ailelerine ve Milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

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