Türkiye Futbol Federasyonu terörü lanetledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İzmir Adliyesi'nde gerçekleştiren hain terör saldırısını lanetledi.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terörü lanetliyoruz!
İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
İnsanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; Ailelerine ve Milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
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