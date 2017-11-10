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Türkiye Galler'i 2-1 yendi

13. Grup'ta yapılan maçlarda Türkiye, Galler'i 2-1 mağlup etti, Slovakya ile Kazakistan 0-0 berabere kaldı.

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19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 13.  Grup mücadelesinde Türkiye, Galler'i 2-1 yendi.

Elemelerde 13. Grup maçları, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan  Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde devam ediyor.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında Galler karşısında 19. dakikada Joe  Lewis'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada 67. dakikada  Muhayer Oktay ay-yıldızlı ekibi 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Galler’in golünü ise  88. dakikada penaltıdan Liam Cullen kaydetti.

Milli takımda 82. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin, ikinci sarı karttan  kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Gruptaki diğer maçta ise Slovakya, Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye, elemelerdeki ilk maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup etmiş,  Slovakya da Galler’i 2-1 yenmişti. Bu sonuçların ardından 13. Grup'ta Türkiye 6  puanla birinci, Slovakya 4 puanla ikinci sırada yer aldı. Grupta üçüncü sıradaki  Kazakistan'ın 1 puanı bulunurken, Galler henüz puan alamadı.

Manavgat'taki 13. Grup mücadelesi, 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak  Türkiye-Slovakya ve Kazakistan-Galler maçlarıyla sona erecek. Grubu ilk iki  sırada bitirecek takımlar elit tura yükselecek.

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