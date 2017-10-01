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Türkiye halterde 1 yıl men cezası aldı

Uluslararası Halter Federasyonu, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda sporcuları doping yaptığı gerekçesiyle Türkiye'yi bir yıl boyunca müsabakalardan men etti

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Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), sporcuları yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye bir yıl boyunca müsabakalardan men cezası verdi.
 
IWF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları sırasında alınan numunelerin yeniden incelenmesi sonucu sporcularında yasaklı madde tespit edilen Türkiye Halter Federasyonunun üyeliğinin bir yıllığına askıya alındığı bildirildi.
 
Türkiye'nin yanı sıra kural ihlalinde bulunan Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'nın da bir yıl boyunca müsabakalardan men edildiği belirtildi.
 
AA

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