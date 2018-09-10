Türkiye İsveç sınavında! İşte muhtemel 11'ler...

Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi 2. Grup’taki ikinci maçında bu akşam Vikingler’e karşı puan mücadelesi yapacak. Friends Arena’da TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşma TRT1’den naklen yayınlanacak.

A MİLLİ Takımımız, UEFA’nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi’nde ikinci maçını bu akşam yapacak. B Ligi’nde 2. Grup’ta yer alan Ay-Yıldızlı ekibimiz İsveç’e konuk olacak. Friends Arena’da TSİ 21.45’te başlayacak mücadeleyi İspanya Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den naklen yayınlanacak. Uluslar Ligi’ndeki ilk maçında Trabzon’da Rusya’ya yenilen Milliler, İsveç deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Türkiye, İsveç’le daha önce oynadığı 5’i resmi 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 yenilgi 4 de beraberlik aldı.

Milliler’in Eylül ayı karnesi orta

A Milli Takım, Eylül aylarında bugüne kadar 66 maça çıktı. Ay-Yıldızlılar bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 16 da beraberlik elde etti. Milliler, Eylül ayındaki müsabakalarda rakip fileleri 102 kez havalandırırken, kalesinde ise 93 gol gördü. Türkiye, 1992’ye kadar Eylül’de 22 yenilgi alırken, daha sonra 5 kez kaybetti.