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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Afrin operasyonuna dikkat çekmek için turnuva

Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 12 yaşındaki tenisçiler arasında Ankara ve İzmir'de turnuvalar düzenlendi.

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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afrin'deki operasyonun önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen turnuvalara genç tenisçiler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara'da Asur Tenis Performans ve Efe Güray Spor Vakfı'nın ev sahipliğindeki organizasyona 160 sporcu katılırken, İzmir Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'ndeki turnuvada 121 sporcu mücadele etti.

Asur Tenis Performans'taki turnuvada dereceye giren tenisçilere ödüllerini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş takdim etti.

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