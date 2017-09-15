Türkiye yarı finalde!

Başkent Ljubljana'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Bulgaristan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, müsabakayı 15-9, 15-12, 15-11, 10-15 ve 15-13'lük setlerle 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Milli takımın rakibi gruplardaki maçların bitmesiyle ortaya çıkacak sıralamaya göre belli olacak.

Öte yandan, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB), ileride hayata geçirmeyi planladığı bazı kuralları bu şampiyonada test ediyor. Bu kurallara göre 4 set alan takım, maçı kazanıyor. Bir set kazanmak için 15 sayıya ulaşan takımın, 2 fark yapması gerekiyor.