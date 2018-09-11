Türkiye'den İsveç'e ikinci darbe
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 9. maçında konuk olduğu İsveç'i 1-0 yendi.
İsveç'in Helsingborg kentindeki Olympia Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü, 32. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.
Bu sonuçla milliler, 14 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. İsveç ise 20 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
Gruptan çıkma şansı bulunmayan Türkiye, son maçını 16 Ekim'de Macaristan ile deplasmanda oynayacak.
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