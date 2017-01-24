Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Udoh’un Atatürk merakı ilgi topladı

Fenerbahçe'nin uzun forveti Ekpe Udoh'un sosyal medyadan “Atatürk’ün en iyi kitabı hangisi” diye sorması sarı lacivertli taraftarları bir hayli memnun etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

30 yaşındaki basketbolcunun bu sorusunda yanıtlar veren taraftarların yanı sıra, Udoh’un imdadına takım arkadaşı Berk Uğurlu yetişti. Atatürk’ün kendi eliyle yazdığı Nutuk kitabının olduğunu belirten genç oyuncu, onu en iyi bu kitaptan anlayabileceğini belirtti.
 
Bu mesajın ardından Udoh Atatürk ile ilgili İngilizce yazılmış iki kitabı okumaya koyuldu.Sarı-lacivertlilerin en önemli isimlerinin başında gelen deneyimli basketbolcu, basketbol otoriteleri tarafından Euroleague’de de en iyi uzunlar arasında gösteriliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Dünyada az gelişmiş ülkelere destekte 1. sıradayız

Erdoğan: Dünyada az gelişmiş ülkelere destekte 1. sıradayız

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA