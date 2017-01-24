Udoh’un Atatürk merakı ilgi topladı
Fenerbahçe'nin uzun forveti Ekpe Udoh'un sosyal medyadan “Atatürk’ün en iyi kitabı hangisi” diye sorması sarı lacivertli taraftarları bir hayli memnun etti.
30 yaşındaki basketbolcunun bu sorusunda yanıtlar veren taraftarların yanı sıra, Udoh’un imdadına takım arkadaşı Berk Uğurlu yetişti. Atatürk’ün kendi eliyle yazdığı Nutuk kitabının olduğunu belirten genç oyuncu, onu en iyi bu kitaptan anlayabileceğini belirtti.
Bu mesajın ardından Udoh Atatürk ile ilgili İngilizce yazılmış iki kitabı okumaya koyuldu.Sarı-lacivertlilerin en önemli isimlerinin başında gelen deneyimli basketbolcu, basketbol otoriteleri tarafından Euroleague’de de en iyi uzunlar arasında gösteriliyor.
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