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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu...

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İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz ekibi Arsenal'in rakibi Rus takımı CSKA Moskova oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 5 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 12 Nisan'da oynanacak.

Lazio - Salzburg 

Atletico Madrid - Sporting Lizbon

Arsenal - CSKA Moskova

Leipzig - Marsilya

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