UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu...
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz ekibi Arsenal'in rakibi Rus takımı CSKA Moskova oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 5 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 12 Nisan'da oynanacak.
Lazio - Salzburg
Atletico Madrid - Sporting Lizbon
Arsenal - CSKA Moskova
Leipzig - Marsilya
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