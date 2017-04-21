UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler Lyon, Manchester United, Ajax ve Celta Vigo oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları sona erdi. İşte gecenin toplu sonuçları;
Beşiktaş 2-1 Lyon (Penaltılarla Lyon turladı)
Manchester United 2-1 Anderlecht
Genk 1-1 Celta Vigo
Schalke 3-1 Ajax
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