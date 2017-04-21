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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler Lyon, Manchester United, Ajax ve Celta Vigo oldu.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları sona erdi. İşte gecenin toplu sonuçları;

Beşiktaş 2-1 Lyon (Penaltılarla Lyon turladı)

Manchester United 2-1 Anderlecht

Genk 1-1 Celta Vigo

Schalke 3-1 Ajax

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