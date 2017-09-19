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UEFA finali ve Süper Kupa organizasyonu Vodafone Arena'da olabilir

UEFA, bugün yaptığı açıklamada 2019 yılındaki organizasyonlara aday olan ülkeleri ve şehirleri açıkladı. Buna göre İstanbul, Vodafone Park Stadı ile UEFA'nın hem Avrupa Ligi finaline hem de Süper Kupa organizasyonuna aday oldu.

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İsviçre'nin Nyon kentinde 20 Eylül'de yapılacak toplantının ardından finallerin hangi şehirlerde oynanacağına karar verilecek.

Avrupa Ligi'nde aday olan şehirler

İstanbul

Bakü

Sevilla

Süper Kupa'ya aday olan şehirler

Tiran

Toulouse

Haifa

Astana

Belfast

Gdansk

İstanbul

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