UEFA finali ve Süper Kupa organizasyonu Vodafone Arena'da olabilir UEFA, bugün yaptığı açıklamada 2019 yılındaki organizasyonlara aday olan ülkeleri ve şehirleri açıkladı. Buna göre İstanbul, Vodafone Park Stadı ile UEFA'nın hem Avrupa Ligi finaline hem de Süper Kupa organizasyonuna aday oldu.