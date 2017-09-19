UEFA finali ve Süper Kupa organizasyonu Vodafone Arena'da olabilir
UEFA, bugün yaptığı açıklamada 2019 yılındaki organizasyonlara aday olan ülkeleri ve şehirleri açıkladı. Buna göre İstanbul, Vodafone Park Stadı ile UEFA'nın hem Avrupa Ligi finaline hem de Süper Kupa organizasyonuna aday oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde 20 Eylül'de yapılacak toplantının ardından finallerin hangi şehirlerde oynanacağına karar verilecek.
Avrupa Ligi'nde aday olan şehirler
İstanbul
Bakü
Sevilla
Süper Kupa'ya aday olan şehirler
Tiran
Toulouse
Haifa
Astana
Belfast
Gdansk
İstanbul
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