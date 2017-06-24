UEFA komitelerinde 11 Türk üye

UEFA Yönetim Kurulu toplantısında 19 komitedeki yeni üyeler belirlenirken, Türkiye, 13 farklı komitede 11 kişiyle temsil hakkı kazandı.

UEFA'da tarihi bir başarı elde eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), komitelerde rekor sayıda katılım sağladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galler'in başkenti Cardiff'te gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısında komitelerdeki yeni üyeler belli oldu. Türkiye, 19 komitenin 13'ünde 11 kişiyle temsil edildi.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Medya Komitesi Başkanlığı'na seçilirken aynı zamanda UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekili görevini de üstlendi.

UEFA komitelerinde TFF'yi temsil eden üyeler şöyle:

Servet Yardımcı: UEFA Yönetim Kurulu Üyesi, UEFA Medya Komitesi Başkanı, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekili

Cengiz Zülfikaroğlu: UEFA HatTrick Komitesi Üyesi

Mustafa Çağlar: UEFA Futsal ve Plaj Futbolu Komitesi Üyesi

Alaattin Aykaç: UEFA Üye Federasyonlar Komitesi Üyesi

Mete Düren: UEFA Sağlık Komitesi Üyesi

Kadir Kardaş: UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi

Levent Bıçakcı: UEFA Tahkim Kurulu Başkan Vekili

Mahmut Özgener: UEFA Milli Müsabakalar Komitesi 2. Başkan Vekili

Duygu Yaşar: UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri Kurulu Üyesi

Sinan Güreli: UEFA Kulüp Lisans Komitesi Üyesi

Mustafa Eröğüt: UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi

Öte yandan TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem'in UEFA Stadyum İnşaat Paneli üyeliği devam ediyor.