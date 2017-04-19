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UEFA Lyon-Beşiktaş maçının kararını açıkladı!

Olaylı Lyon-Beşiktaş maçı sonrası UEFA, 2 yıl içinde aynı olaylar tekrar ederse 2 kulüp de 1 yıl men cezası alması yönünde karar aldı.

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Lyon - Beşiktaş maçının kararı açıklandı! UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.
 
UEFA'dan yapılan açıklamada, her iki kulübün de 2 yıl içerisinde benzer olayların yaşanması halinde Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alacağı belirtildi.
 
UEFA, aynı zamanda Lyon - Beşiktaş maçından önce yaşananlar nedeniyle iki kulübe de 100 bin euro para cezası verdi.
 
Lyon - Beşiktaş arasında UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde statta büyük olaylar yaşanmıştı. Lyon taraftarlarının başrol oynadığı olaylar sonrasında birçok Fransız taraftar sahaya girmiş ve karşılaşmanın geç başlamasına neden olmuştu.
 
UEFA'nın kararının ardından 20 Nisan Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - Lyon maçı bir kat daha önem kazandı. Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmada olay yaşanması halinde UEFA, Beşiktaş'ın men cezasını uygulamaya geçecek.
 
AKILLARA 2012/13 VE FENERBAHÇE GELDİ
 
Daha önce 2012/13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Fenerbahçe, 14 Şubat'ta Kadıköy'de oynadığı BATE Borisov maçında dışarıdan gelen havai fişekler nedeniyle UEFA'dan ceza aldı. 1 maç seyircisiz oynama cezasının yanında Fenerbahçe'ye 2 yıl içinde saha olayı yaşanması halinde, UEFA müsabakalarından 1 yıl men cezası verilmişti.

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