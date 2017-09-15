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UEFA'dan Arsenal ve Köln'e soruşturma

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), dün oynanan Arsenal-Köln maçı öncesinde yaşananlar için iki takım hakkında soruşturma açtı.

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UEFA'dan yapılan açıklamada, Alman ekibine taraftarının meşale  yakması, sahaya yabancı madde atması, stada zarar vermesi ve karışıklığa neden  olması, İngiliz temsilcisine de konuk takımın taraftarına ayrılan tribünde  merdiven boşluklarının dolu olmasından dolayı soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma neticesinin 21 Eylül'de duyurulacağı  bildirildi. Kazandığı maç öncesinde Köln'ü destekleyen 20 bin taraftarın Emirates Stadı'nın içinde ve  dışında güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle karşılaşma bir saat geç başlamıştı.

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