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UEFA'dan Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler, UEFA tarafından görevlendirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mete Kalkavan'ın, 9  Ekim Pazartesi günü Hırvatistan ile Çekya takımları arasında oynanacak 21 Yaş  Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. Grup maçında düdük çalacağı belirtildi.

Bu müsabakada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Esat  Sancaktar'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Arda Kardeşler olacağı duyuruldu.

Bulgaristan'da 10-16 Ekim tarihlerinde oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa  Şampiyonası elemeleri 11. Grup maçlarında ise hakem Halil Umut Meler ile yardımcı  hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın görev yapacağı aktarıldı.

Grupta, 10 Ekim Salı günü oynanacak Bulgaristan-Ukrayna ve 13 Ekim  Cuma günü yapılacak Ukrayna-Azerbaycan müsabakalarında Halil Umut Meler'in hakem,  İbrahim Çağlar Uyarcan'ın yardımcı hakem, 16 Ekim Pazartesi günü oynanacak  Azerbaycan-Bulgaristan karşılaşmasında ise Halil Umut Meler'in 4. hakem, İbrahim  Çağlar Uyarcan'ın da yardımcı hakem olacağı ifade edildi.

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