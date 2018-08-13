UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sarvan, yarın Moskova'daki Spartak Stadı'nda TSİ 20.30'da hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Ruddy Buquet yönetecek.

Spartak Moskova-PAOK eşleşmesinden tur atlayacak takım, Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinin kazananı ile play-off turunda karşılaşacak.