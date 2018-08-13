Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev

UEFA, gözlemci Oğuz Sarvan'ı Rusya'nın Spartak Moskova ile Yunanistan'ın PAOK takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında görevlendirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sarvan, yarın  Moskova'daki Spartak Stadı'nda TSİ 20.30'da hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Ruddy Buquet yönetecek.

Spartak Moskova-PAOK eşleşmesinden tur atlayacak takım,  Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinin kazananı ile play-off turunda karşılaşacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA