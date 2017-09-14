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UEFA'dan Spartak Moskova'ya soruşturma

UEFA, deplasmanda Maribor ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Spartak Moskova taraftarlarının hakeme doğru meşale atması nedeniyle Rus kulübe soruşturma açtı.

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UEFA, Slovenya'nın Maribor ile Rusya'nın Spartak Moskova takımları arasında dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Rus taraftarların hakeme doğru meşale atması nedeniyle Rus kulüp hakkında soruşturma açtı.
 
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Spartak Moskova hakkındaki soruşturmanın meşale yakmak ve sahaya yanıcı madde atmak nedeniyle açıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, soruşturma neticesinin 21 Eylül'de duyurulacağı bildirildi.
 
Slovenya'da oynanan maçta Maribor ile Spartak Moskova 1-1 berabere kalmıştı.

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