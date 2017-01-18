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TBF yarın basın toplantısı düzenleyecek

Türkiye Basketbol Federasyonu ve başantrenör Ufuk Sarıca yarın basın toplantısı düzenleyecek.

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Basketbol Federasyonu, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek ay-yıldızlı ekibin bundan sonraki vizyonu ve teknik yapılanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
 
Toplantıda anlaşma Ufuk Sarıca'nın başantrenörlük görevine başlayacağı duyurulacak. Öte yandan Sarıca'nın teknik ekibi de açıklanacak.
 
Türkiye Basketbol Federasyonu, konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama :
 
  “A Milli Erkek Basketbol Takımımızın vizyonunu ve teknik yapılanmasını paylaşmak üzere, 19 Ocak Perşembe günü Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de saat 11:00’de basın toplantısı düzenlenecektir.
 
Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2017 grup maçları ve final karşılaşmaları öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımımızın vizyonunu ve teknik yapılanmasını paylaşmak üzere, 19 Ocak Perşembe günü Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de saat 11:00’de basın toplantısı düzenlenecektir.
 
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda; basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyacağız.”

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