Uğur Çiftçi yardımcı hakemden azar yedi

Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve nefes aldı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Gençlerbirliği oyuncusu Uğur Çiftçi ile yan hakem Ekrem Kan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göreUğur’un arkasından gelerek topla buluşan Lens’in sert şutu az farkla auta giderken, Uğur yardımcı hakem Ekrem Kan’a “Hoca ofsayt” diye bağırdı. Kan, Uğur’a “100 metre arkadan geliyor, adamı sen kaçırıyorsun” diye yanıt verince buna sinirlenen kırmızı-siyahlı futbolcu, “Hoca ben seninle normal konuşuyorum, benimle öyle konuşma” karşılığını verdi.

(Habertürk)