Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Uğur Demirok milli takıma seçildi

Trabzonspor'un başarılı defans oyuncusu Uğur Demirok 4 yılın ardından yeniden milli takıma seçilmenin sevincini yaşıyor

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Takım'ın, Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosu belli oldu. Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu ve Uğur Demirok da kadroya davet edildi. Uğur 4. kez milli olma mutluluğunu yaşıyor.

Bordo-mavili ekibe geldiğinden bu yana ilk kez Milli Takım'a davet edilen Uğur Demirok, ay-yıldızlı forma altında henüz 90 dakika tamamlayamadı. En son 2014 yılında ABD ile oynanan mücadelede 7 dakika forma şansı bulan 29 yaşındaki stoper bu şansızlığını da kırmak ve 4 sene sonra formasını geri kazanıp kalıcı olmak istiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Araçlarda cam film yasağı

Araçlarda cam film yasağı

Kemal Sunal'ın bu filmlerinde gözden kaçan hatalar

Kemal Sunal'ın bu filmlerinde gözden kaçan hatalar

Taşeron gidiyor yerine kamu çalışanı geliyor

Taşeron gidiyor yerine kamu çalışanı geliyor

Ordulu genç lüks aracı 4 liraya aldı

Ordulu genç lüks aracı 4 liraya aldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA