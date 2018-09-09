Ukrayna sahasında Slovakya'yı 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı
UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup maçında Ukrayna, sahasında Slovakya'yı 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Ukrayna, sahasında Slovakya'yı 1-0 yendi.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun B Ligi 1. Grup karşılaşmasında Ukrayna, Lviv Arena'da Slovakya'yı konuk etti.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 80. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Andriy Yarmolenko, Ukrayna'ya 1-0'lık galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Ukrayna 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Slovakya ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'den Martin Skrtel, kaptan olarak sahaya çıktığı mücadelede Slovakya Milli Takımı adına 90 dakika forma giydi. Slovakya'da Trabzonsporlu Juraj Kucka da 78 dakika sahada kaldı.
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