Ukrayna umutlarını son maça taşıdı

Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında Kosova sahasında Ukrayna'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Ukrayna, Kosova'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Ukrayna'nın Kosova karşısındaki galibiyet golünü 60. dakikada kendi kalesine Leart Paqarada ve 87. dakikada Andriy Yarmolenko kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Ukrayna gruptaki puanını 17'ye çıkardı. Ukrayna gruptaki son maçını kazanırsa İzlanda'nın alacağı skora göre birinci ya da ikinci olacak. Ukrayna son maçını kazanamazsa Dünya Kupası'na katılamayacak.

Ukrayna gruptaki son maçında sahasında Hırvatistan'ı konuk edecek. Kosova ise grubun son maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.