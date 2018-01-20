Ümit Özat: Uğur ve bizim için hayırlısı ne ise o olsun

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Karabükspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ümit Özat, Karabükspor'u mücadelesinden dolayı tebrik ederek, “Bu ligde oynamayı, bu takım için mücadele etmeyi paraya tercih eden futbolcular grubuna sahip oldukları için Levent hoca ve Karabüksporlular gurur duymalılar. Bu tarz maçların zor olacağını biliyorduk. Kendini ispatlamak isteyen ve bütün herkesin düştü düşecek gözüyle baktığı bir ortamda buna inanmayan bir rakibimiz vardı. İyi bir mücadele örneği oldu. Zor oldu ama ilk golü atınca rahatlayacağımızı biliyorduk. Cuma günü Konya maçını kazanırsak yarışı 15 haftalık sıfırdan başlatmayı düşünüyoruz” dedi.

"Oyunu yönlendirecek bir futbolcuya ihtiyacımız var"

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Özat, “Özellikle kreatif bir oyuncu yani 8-10 oynayabilen oyunu içeride yönlendirecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Çok anormal bir şey olmazsa hafta içi oyuncuya kavuşuruz. Her bölgede iki tane oyuncu olsun istiyoruz. Bir tane acil sol stopere ve ikinci kalecimiz sakatlanınca Hoff’a bir şey olursa kaleci sıkıntısı çekmemiz bize büyük darbe vurabilir. Alper’e alternatif iyi bir oyuncu almalıyız diye düşünüyorum. Yönetim bu konuda çaba sarf ediyor” diye konuştu.

"Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"

Kupa hedeflerinin de sorulduğu Ümit Özat, “Bazıları o kadar art niyetli düşünüyor ki, öncelik lig deyince kupayı önemsemiyor diyorlar. Kupayı kazandın, baktın ligden düşmüşsün. İki maç daha arttı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Türkiye’nin kupası, Gençlerbirliği’nin iki tane kupası var üçüncüyü kazanmak isteriz. Galatasaray ya da Beşiktaş çıkmış tek tek hepsini elememiz lazım. Bizim için gelişme var, tecrübe maçları olur. Bir de eleştiri getirmek istiyorum. Bu tarz maçlarda seri başların kaldırılması lazım. Çünkü diğer takımların da yükselebilme şanslarının daha da yükselmesi lazım. Bir de kulübeler de takımlar gibi değişse. Savunmaya hakim olamıyoruz. Takımda yerler değişirken, kulübenin değişmesini isteriz. Takdir futbolu yöneten büyüklerin” diye cevapladı.

"Uğur ve bizim için hayırlısı ne ise o olsun"

Galatasaray’ın transfer gündeminde olan ve bugün takımın ikinci golünü atan Uğur Çifti hakkında bir soruya ise Özat, “Ben oyuncularımla ilgili güzel bir şey söyleyince adımı pazarlamacıya çıkarıyor. Uğur da giderse sol stoperi hem bek oynayacak şekilde almamız lazım. Uğur bizim kaptanımız. Bu takım için gerekeni yapıyorlar. Zamanı gelince mutlaka teklif gelecektir. Uğur ve bizim için hayırlısı ne ise o olsun. Ben hiçbir zaman oyuncumun önüne tıkamak istemem. Onlar çalışmalarıyla adamlıklarıyla her şeyin en güzelini hak ediyorlar” diye kaydetti.