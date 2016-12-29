Ümit Özat geldi, Gençler coştu

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde Gençlerbirliği'nin en istikrarlı isimleri, kaptan Ahmet Çalık ile İsveçli kaleci Johannes Hopf oldu.

Süper Lig'e teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde başlayan ancak 10. haftanın ardından takımın başına Ümit Özat'ı getiren başkent temsilcisinde kaleci Hopf ve Ahmet Çalık, bin 440'ar dakika forma giydi.

Sezonun 16 maçlık bölümünde Ahmet Çalık ve Hopf'u bin 350'şer dakika forma giyen Selçuk Şahin ile Serdar Gürler takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekipte kaleciler Nihat Şahin ve Taha Cengiz Demirtaş ile Mahmut Bilir, Ferhat Görgülü, Serdarcan Eralp ve Samuel Owusu, ligde forma şansı bulamadı.

Ligin 16 haftalık periyodunda Gençlerbirliği'nde kırmızı kart gören tek isim, Uğur Çiftçi oldu. Söz konusu dönemde 5'er sarı kart gören Ahmet Oğuz ile Selçuk Şahin de birer maçta takımdaki yerlerini alamadı.

Rumen golcü Bogdan Stancu'nun sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemediği ve sadece 2 golde kaldığı başkent ekibinde Serdar Gürler, gol yollarındaki üretkenliğiyle öne çıktı.

Serdar, sezonun 16 maçlık bölümünü 7 gol ve 2 asistle tamamlarken, Vedat Muric 2, İrfan Can Kahveci, Michel Landel, Uğur Çiftçi, Cosmin Matei ve Tokelo Rantie birer gol attı.

- Ankara'da sadece Galatasaray'a yenildi

Gençlerbirliği, sezonun 16 haftalık bölümünde başkentte sadece Galatasaray'a yenildi.

Ligin geride kalan bölümünde yaptığı maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi alan ve 22 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekibin iç saha performansı dikkati çekti.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı 8 müsabakanın 3'ünü kazanıp 4'ünden beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, sahasındaki tek yenilgiyi 1-0'lık skorla Galatasaray'a karşı yaşadı.

İç sahada yaptığı karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Gençlerbirliği, kalesinde gördüğü 3 golle sahasında en az gol yiyen takım oldu.

- Deplasmanda gelen ilk galibiyet

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde dış sahada galibiyet yüzü göremeyen Gençlerbirliği, bu şanssızlığını Ümit Özat ile kırdı.

Sezonun 11. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında takımının başında ilk kez yer alan Ümit Özat yönetiminde kırmızı-siyahlı ekip, rakibini 2-0 yendi. Gençlerbirliği, 13. haftada dış sahada oynadığı Adanaspor maçını da 2-0'lık skorla kazandı.

Deplasmanda yaptığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan Gençlerbirliği, 8 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

- Özat: "Performansımız yükselecek"

Gençlerbirliği'nde göreve başladıktan sonra aldığı sonuçlarla dikkati çeken teknik direktör Ümit Özat, "Performansımız ikinci yarıda daha da yükselecek." dedi.

Kaliteli bir oyuncu grubuyla çalışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden genç teknik adam, "Devre arasını en iyi şekilde geçirerek sezonun ikinci bölümüne de iyi başlamayı istiyoruz." diye konuştu.

Kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra devre arası hazırlıklarını nasıl geçireceklerinin de ikinci devredeki performanslarında belirleyici olacağına dikkati çeken Ümit Özat, "Yakaladığımız güzel havayı kaybetmeden, üst sıra hedefimizi gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA