Umut'un golünden sonra korkutan olay!

Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında korku dolu anlar yaşandı. Kayserispor'un Umut Bulut ile Fenerbahçe'ye attığı golün ardından tribünde yer alan taraftarların bir bölümü sahaya düştü.

Umut Bulut golü atmasının ardından kale arkasına koştu. Umut Bulut golü takım arkadaşlarıyla kutlarken, kale arkasında bulunana taraftarlar ağlarının yırtılmasının ardından saha içine düştü. Bu sırada taraftarlar ezilme tehlieksiyle karşı karşıya kaldı. Şans eseri bu sırada yaralanana bir taraftar oldu.

Polisler, kale arkasında yaşanan bu olay sırasında Kayserisporlu taraftarlara yardım ederken, sarı-kırmızılı futbolcuları da korumaya çalıştı