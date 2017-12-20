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Ünal Aysal'dan adaylık açıklaması: Başkan adayı değilim

Galatasaray başkan adayı olup olmayacağı büyük bir merak konusu olan Ünal Aysal, sarı-kırmızılı taraftarların ve spor kamuoyunun beklentisine cevap verdi; 'Aday olmayacağım'

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Galatasaray'da 13 Ocakta yapılacak olan seçimlerde şu ana kadar üç aday var; Dursun Özbek, Turgay Kıran ve Mustafa Cengiz! Adaylar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Ünal Aysal'ın da aday olup olmayacağı büyük bir merak konusu olmaya başladı. Camianın ileri gelenleri, Özbek'e karşı Aysal'ın etrafında toplanmak için kulis çalışmalarına başlarken Ünal Aysal ise bu konudaki tavrını net olarak belirledi.

Özel işleri sebebiyle yurt dışında bulunan ve Galatasaray'daki seçin gündemini değerlendiren Ünal Aysal, "Şunu net olarak söyleyebilirim ki aday olmayacağım. Şu anda destek verdiğimiz bir aday yok ancak en hayırlı adayın kimin olacağına karar verirsem onu destekleyeceğim" dedi.

Galatasaray başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz, Ünal Aysal'ın desteğini alacağını ifade etmişti. Cengiz'in seçim öncesi yaptığı "Aysal" açıklaması, 28 Mart 2015'te Cengiz'in Aysal için yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi. Cengiz, Galatasaray mali genel kurulunda, "Bu vizyonsuz ve disiplinsiz harcamalardan Ünal Aysal'ı asla ibra etmem" ifadelerini kullanmıştı.

Sporx

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