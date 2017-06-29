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Ünlü spor muhabiri Gianluca Di Marzio: Trabzonspor Medel için Inter'le el sıkıştı

İsabetli transfer tahminleriyle bilinen Sky Sports'un ünlü İtalyan muhabiri, Gianluca Di Marzio, Şili'nin yıldızı Medel için Trabzonspor ve Inter'in el sıkıştıklarını açıkladı.

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İtalyan gazeteci, bordo-mavili kulübün yıldız oyuncu için Inter'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini ileri sürdü.

LAKABI PİTBULL

Son 3 sezondur İtalyan ekibi İnter'de forma giyen Şilili oyuncu, milli takımının da vazgeçilmez ismi. Pitbull lakaplı 29 yaşındaki yıldız, bu sezon İnter ile 31 maça çıkarken, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde de 10 karşılaşmada Şili forması giydi. Gary Medel, İnter'den önce Cardiff City, Sevilla ve Boca Junior gibi takımların formalarını da giymişti.

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