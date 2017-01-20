Muharrem Usta Ersun Yanal'ın scout ekibini sildi

Trabzonspor’da İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan başkanlık koltuğunu devralan ve göreve gelir gelmez Ersun Yanal ile el sıkışan Muharrem Usta, sezon başında yapılan transferlerden dolayı ağır bir şekilde eleştirilmiş hatta istifaya davet edilmişti. Ersun Yanal’ın scout ekibine güvenen ve İbanez, Bero, Suk, Ramil gibi oyuncuları kadrosuna katan bordo mavililer, bu transferlerin hemen hemen hepsinde karavana atarken ligin 16.haftasında 18 puan Muharrem Usta ve yönetiminin transfer politikasının değişmesine neden oldu.

ERSUN YANAL'IN SCOUT EKİBİ PASİFİZE EDİLDİ

Devre arası transfer döneminde takımı tecrübeli futbolcularla güçlendiren Trabzonspor’da camia Olcay Şahan, Medjani, Mas ve Pereira isimlerine olumlu yaklaşırken, özellikle Bursaspor deplasmanında Olcay, Mas ve Pereira’nın oynadığı futbol gelecek adına büyük umut verdi. “Bundan sonra kaliteli – tecrübeli oyuncu transfer edeceğiz” politikasıyla hareket etmek isteyen başkan Muharrem Usta, Ersun Yanal’ın scout ekibini pasifize ederken bazı yöneticilerin şu anda Avrupa pazarına çıktığı ve iyi bir golcü transferiyle Ocak ayını kapatmak istediği öğrenildi. Viktoria Plezen’de top koşturan Michal Duris ve Sassoulo’da oynayan Ragusa’yı veto eden yönetimin tartışılmayacak bir forvet almak istediği belirtildi.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor