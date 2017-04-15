Ağlayan Fabri'yi takım arkadaşları teselli etti

Aslında Beşiktaş için Lyon maçı harika gidiyordu. Ta ki 83. dakikaya kadar... Önce Tolisso skoru eşitledi. Ardından Atiba'nın pasında Fabri, çalım atmaya çalışırken topu Morel'e kaptırdı. Bu hata sonrası da 2-1'lik mağlubiyet geldi... Yaptığı büyük hata sonrası hedef tahtasına oturan Fabri, karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Psikolojik olarak yıkılan İspanyol file bekçisini saha içinde takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Buna rağmen yaptığı hatayı unutamayan Fabri, soyunma odasında duygu boşalması yaşadı. "Ben böyle bir hatayı nasıl yaparım" diye kendine kızan 29 yaşındaki kaleci, gözyaşlarına hakim olamadı.

KENDİNİ BIRAKMA, TURU GEÇECEĞİZ

Ama Beşiktaş takımının başarısının sırrı bir kez daha o anda ortaya çıktı. Hiçbir oyuncu, maçı kaybettiren kusuru yapmasına rağmen 29 yaşındaki kaleciye sitem etmedi. Fabri'ye destek olan futbolcular, "Sakın üzülme... Futbolun içinde bunlar var. Herkesin başına gelebilir. Biz bir takımız ve maçı hep beraber kaybettik. Hepimiz hata yapıyoruz. Sen bize çok maç kazandırdın. Kendini bırakma... Bu maçın daha rövanşı var. Hepimiz inanalım. Taraftarımızla bu turu geçeceğiz" dedi. Bu sözlerin ardından biraz olsun kendine gelen İspanyol file bekçisi, hem teknik ekip hem de takım arkadaşlarından özür diledi.

TOLGA ZENGİN YANINDAN AYRILMADI

Fabricio'nun en büyük destekçisi ise kaptan Tolga Zengin oldu... 33 yaşındaki file bekçisi, İstanbul'a dönene kadar İspanyol kalecinin yanından bir an olsun ayrılmadı. İspanyol file bekçisine destek vermeye çalışan Tolga Zengin, "Bu takım için fedakârlıklar yaptın. Eleştirilere kafanı takma... Sadece işine odaklan. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Çok daha iyi olacaksınız. Hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Akşam