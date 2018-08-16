Vagner Love'ın menajeri Eduardo Ferreira'dan Fikret Orman'a şok ifadeler

Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremeyen ve Santos ile anlaşan ancak transferi gerçekleşmeyen Vagner Love, flaş açıklamalarda bulundu.

''BEŞİKTAŞ'IN BEKLENMEYEN DAVRANIŞI''

Brezilya basınına konuşan 34 yaşındaki forvet, ''Santos Başkanı Jose Carlos Peres'e çabası için teşekkür ederim. Ama Beşiktaş'ın beklenmeyen davranışları yüzünden transfer gerçekleşmedi.'' dedi.

''BAŞKAN KORKAKÇA DAVRANDI''

Vagner Love'ın menajeri Eduardo Ferreira ise ''Beşiktaş Başkanı korkakça yaklaşımda bulundu. Transferde her şey tamamdı ancak bir anda ortadan kayboldu.'' diye konuştu.

Vagner Love, Brezilya ekibi Santos ile anlaşmış ancak Brezilya'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte transfer suya düşmüştü.