VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı yenip finale çıktı
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ilk maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ilk maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.
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