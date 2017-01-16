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VakıfBank'ın rakibi Fenerbahçe oldu!

Kadınlar Kupa Voley final etabının yarı final maçında, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. VakıfBank ile Fenerbahçe arasındaki final maçı, yarın (17 Ocak Salı) saat 19.00'da TVF Başkent Salonu'nda yapılacak.

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Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Bülent Bozkurt 
Eczacıbaşı VitrA: Nilay Özdemir, Kosheleva, Büşra Kılıçlı, Boskoviz, Hande Baladin, Daher (Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Neslihan Demir Güler, Ognjenovic) 
Fenerbahçe: Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Nur Babat, Balkestein, Zilio, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Şeyma Ercan) 
Setler: 25-23, 22-25, 21-25, 23-25 
Süre: 128 dakika (31, 30, 34, 33) 

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