Mathieu Valbuena için imza töreni düzenlendi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için imza töreni düzenlendi.
İmza öncesinde Fransız futbolcu bir açıklama yaptı. Valbuena, "Herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada ilk günden bu yana çok iyi karşılandım. Fenerbahçe'de futbol oynamak çok büyük bir onur. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Dışarıdan bildiğim kadarıyla Fenerbahçe büyük kulüptü. Şimdi içerisini gördüm, büyüklüğünü bir kez daha anlamış oldum. Fenerbahçe'yle kupalar kazanmak için mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.
Tecrübeli futbolcu konuşmanın ardından kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı. Valbuena'ya sarı lacivertli takımın genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu eşlik etti.
Valbuena, Fenerbahçe'de 28 numaralı formayı giyecek.
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