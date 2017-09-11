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Valbuena'nın sosyal medyada beğendiği fotoğraf takım arkadaşlarını şok etti

Fenerbahçe'nin yıldızı Mathieu Valbuena'nın, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı beğenmesi olay yarattı.

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Fenerbahçe'de Valbuena'dan flaş hareket! UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve ligde ilk 4 haftada 7 puan kaybeden Fenerbahçe'de taraftarların beğendiği ender isimlerden birisi olan Mathieu Valbune, sosyal medyada sürpriz bir harekete imza attı.

Valbuena, bir Fenerbahçe taraftarının hesabından yapılan paylaşımı beğendi. Fotoğrafta Valbuena'nın tek başına çalıştığı ve takım arkadaşlarının sadece izlendiği görülüyor.

Fransız yıldızın, bu fotoğrafı beğenmesi taraftarlar arasında takım arkadaşlarına mesaj gönderdiği şeklinde yorumlandı.

İşte Valbuena'nın beğendiği o fotoğraf

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