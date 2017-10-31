Valbuena'nın yere attığı Fenerbahçe formasını Aykut Kocaman kaldırdı
Fenerbahçe'nin Kayserispor ile evinde 3-3 beraber kaldığı maçta Valbuena'nın dudağına aldığı darbe sonrası formasını değiştirdi. Valbuena'nın yere bıraktığı formayı Aykut Kocaman'ın kaldırması büyük alkış aldı...
Fenerbahçeli Mathieu Valbuena ilk yarıda aldığı darbeyle yerde kaldı. Dudağında açılma meydana gelen Fransız yıldız, bu haliyle oyuna devam ederken, formasının kan olması nedeniyle hakem Halil Umut Meler tarafından uyarıldı.
Üzerini değiştirmek üzere kenara gelen Valbuena kanlı formasını yere bıraktı. Bunu gören hocası Aykut Kocaman hemen yerdeki formayı kaldırdı. Kocaman'ın hareketi kulübe arkasındaki taraftarlardan alkış aldı.
(Sabah)
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