Valencia, Kevin Gameiro'yu resmen duyurdu
Valencia, Atletico Madrid'den Kevin Gameiro'yu transfer ettiğini açıkladı.
Valencia, Kevin Gameiro'nun transferi konusunda Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Transferin mali detaylarıyla ilgili bilgi verilmezken, Marca'da yer alan haberde Valencia'nın bu transfer için Atletico'ya 16 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Gameiro'nun hafta içerisinde Valencia'ya gideceğ ive transferin resmileşeceği kaydedildi.
Valencia, Fransız forvet Kevin Gameiro'dan önce Chelsea'den Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi kiralamıştı.
Gameiro, kariyerinde çıktığı 148 La Liga maçında 58 gol atıp 17 asist yapmıştı.
(Sporx)
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