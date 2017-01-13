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Van der Wiel, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Gregory van der Wiel, Sporting Lisbon'a transfer olacak mı? Sporting Lisbon'un Gregory van der Wiel için Fenerbahçe'ye sunduğu transfer teklifi! Transferden son detaylar haberimizde...

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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel'e Sporting Lisbon'un teklifi belli oldu! Sporting Lisbon'un Gregory van der Wiel'in transferi için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi sunduğu öne sürüldü.

Portekiz basınında yer alan haberde; Sporting Lisbon'un Fenerbahçe'ye Gregory van der Wiel için 800 bin euro kiralama bedeli ve sezon sonu için satın alma opsiyonu içeren bir transfer teklifi sunduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin ise buna karşılık olarak 2.5 milyon euro bonservis bedeli olduğu ve kiralamayı düşünmedikleri cevabını ilettiği yazıldı.

Ayrıca, Gregory van der Wiel'in Fenerbahçe'den vergiler dışında 3.5 milyon euroya yakın bir maaş aldığı, Portekiz'deki %45'lik gelir vergileri düşünüldüğünde Sporting Lisbon'un bu noktayı da aşmakta güçlük çektiğinin altı çizildi.

Sporting Lisbon Başkanı Bruno de Carvalho'nun bu transfer için bizzat ilgilendiği, Hull City Menajeri Marco Silva'nın da Gregory van der Wiel için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

HULL CITY MENAJERİ, VAN DER WIEL'İ DOĞRULADI

Fenerbahçe'nin transfer listesine koyduğu Gregory van der Wiel'e İngiltere Premier Lig'den sürpriz teklif! Hull City Menajeri Marco Silva, Fenerbahçe ile Gregory van der Wiel için görüştüklerini doğruladı.

Portekiz basınına konuşan Hull City'nin Portekizli yeni menajeri Marco Silva, "Gregory van der Wiel'in transferi için görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Haberin detayında, Sporting Lisbon'un da Joao Pereira'nın Trabzonspor'a transfer olması sonrası Gregory van der Wiel'ı transfer etmek istediği ve 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

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