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Van der Wiel'e İngilizlerden sonra İtalyanlar da talip oldu

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayılması beklenen Van der Wiel'e Empoli ve Genoa'nın talip olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon başka bir kulübe satarak yeni transferler için kaynak oluşturmak istediği futbolculardan biri olan Gregory Van der Wiel ile 2 İtalyan kulübünün ilgilendiği ifade edildi.

Empoli ve Genoa'nın teklifte bulunmaya hazırlandığı Van der Wiel daha önce Fransız kulübü Marsilya'nın da listesine girmişti. Piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Van der Wiel'i Fenerbahçe yönetimi en az 2 milyon Euro'ya satıp biraz nefes almak istiyor. Fenerbahçe bu staşı gerçekleştirirse Hollandalı futbolcuya yıllık ödeyeceği 2.2 milyon Euro garanti ücret ve maç başılardan da kurtulmuş olacak.

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