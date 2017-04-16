Van der Wiel'e İngilizlerden sonra İtalyanlar da talip oldu

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon başka bir kulübe satarak yeni transferler için kaynak oluşturmak istediği futbolculardan biri olan Gregory Van der Wiel ile 2 İtalyan kulübünün ilgilendiği ifade edildi.

Empoli ve Genoa'nın teklifte bulunmaya hazırlandığı Van der Wiel daha önce Fransız kulübü Marsilya'nın da listesine girmişti. Piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Van der Wiel'i Fenerbahçe yönetimi en az 2 milyon Euro'ya satıp biraz nefes almak istiyor. Fenerbahçe bu staşı gerçekleştirirse Hollandalı futbolcuya yıllık ödeyeceği 2.2 milyon Euro garanti ücret ve maç başılardan da kurtulmuş olacak.