Van Persie Feyenoord yolunda

Robin Van Persie devre arasında Feyenoord'a dönüyor. Hollanda kulübü ile anlaşan Fenerbahçeli golcünün menajeri Kees Vos da transferin devre arasında gerçekleşmesi için sarı lacivertli yönetimle görüşüyor.

Kanarya, Makedon futbolcu Eljif Elmas'a yer açmak için Van Persie'den kurtulmaya çalışıyor. Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun gitmek için alacaklarının tamamının ödenmesini isteyince Fenerbahçe rest çekti. Sarı Lacivertlilerin, anlaşma sağlanmaması durumunda Van Persie'yi kadro dışı bırakacağı vurgulandı.