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Van Persie'de son dakika!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı van Persie'nin dedesi vefat etti.

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Robin van Persie'nin en büyük destekçilerinden ve hayranlarından biri olan dedesi Wim Ras 96 yaşında hayata veda etti. BBC'nin geçtiği son dakikada haberine göre bir süredir rahatsızlığı bulunan Wim hayata veda etti.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin Antalya'daki devre arası kampında durumu ağırlaşan dedesi için van Persie apar topar Hollanda'ya gitmişti.

96 yaşındaki Wim Ras, torununun İspanya maçında kaleci Casillas'ı avladığı müthiş kafa golü sonrası halı üzerinde verdiği "Persieing" pozuyla fenomen olmuştu.

Robin van Persie, Arsenal'da oynarken formasının altına giydiği tişörtle 91'inci yaşgününü kutladığı dedesi Wim için, "hayatta öğrendiği tüm önemli şeyleri ondan öğrendiğini açıklamıştı.

Hürriyet

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