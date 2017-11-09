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VAR sistemi bu sezon yok

Süper Lig'de deneme aşamasına geçilen ve kapalı devre test edilen VAR'ın (video hakem sistemi) önümüzdeki sezon (2018-19) uygulanmasının planlandığı öğrenildi.

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Federasyonun kararıyla yaklaşık 3 haftadır bazı pilot maçlarda kullanılan VAR'ın, IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) tarafından onaylanması için uzun bir sürecin bulunduğu bildirildi.

VAR'da görev yapacak hakemlerin 95 saat eğitimden geçmesi gerektiği hatırlatılırken, Türkiye'de henüz bu sürenin 20 ile 25 saat arasına ulaştığı vurgulandı. Ayrıca bugüne kadar Türkiye'de kapalı devre yapılan VAR uygulamasındaki kayıtların öncelikle IFAB'a gönderileceği ifade edildi. Ligde ilk yarı sonuna kadar yapılacak kayıtların da IFAB tarafından incelemeye alınacağı, onay gelmesi halinde uygulamaya geçileceği bildirildi. Ayrıca başlayan sezonda kural değişikliğine gidilmemesi konusunda UEFA'nın tüm federasyonlara uyarı yolladığı belirtildi. Bu nedenle VAR'ın ligin ikinci devresinde hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı da bildirildi.

Başkan Yıldırım Demirören'in geçtiğimiz haziran ayında "Ocak 2018'e yetiştirmeye çalışıyoruz" demesine rağmen, bu sezon bir ihtimal Türkiye Kupası yarı finallerinde VAR sisteminin uygulanabileceği vurgulandı. Federasyon ve MHK'nin bu hedef doğrultusunda çalıştığı da ifade edildi.

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