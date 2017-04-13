Ve Dybala imzayı attı

Hüsnü Bozkurt'un annesi üzerinden algı operasyonu ters tepti!

Birgün'ün önderliğinde CHP'li gazete ve vekillerin servis ettiği "Hüsnü Bozkurt'un alzheimer annesi hastaneden atıldı" haberinin büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. Üstelik gelişmeler bununla sınırlı değil. Hastanenin açıklamasına göre Bozkurt taburcu edilmek üzere hastaneye çağrılmasına rağmen annesini almaya gelmedi!