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Ve Mehmet Ekici imzayı attı!

Arap saçına dönen Mehmet Ekici transferinde nihayet somut adımlar atıldı.

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Yaklaşık bir ay önce F.Bahçe’yle anlaşsa da Trabzonspor’un kendisini Beşiktaş’a satmak istemesi yüzünden eli kolu bağlanan başarılı orta saha, inadından vazgeçmedi ve sarı-lacivertlilere imzayı attı.
 
Kadro dışı bırakılan oyuncu, bordo-mavililerin başkanı Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede “Başkanım haberiniz olsun ben sezon sonu için F.Bahçe ile sözleşme yaptım. Gelecek yıldan itibaren sarı-lacivertli formayı giyeceğim” ifadelerini kullandı.
 
Usta “Hayırlı olsun” demekle yetinirken, kadro dışı bıraktığı tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar affetmeyi düşünmüyor.
 
(Vatan)

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