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Vergi kaçırma suçuyla yargılanan Messi'ye para cezası verildi

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin 4.1 milyon Euro'luk vergi kaçırdığı suçlamasıyla çarptırıldığı hapis cezası, para cezasına çevirildi.

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Lionel Messi, İspanya'da 4.1 milyon Euro'yu bulan vergi kaçırma suçu nedeniyle 21 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.

El Mundo'da yer alan habere göre Arjantinli'nin hapis cezası, 252.000 Euro tutarındaki para cezasına çevirildi. Messi'nin babası da aynı davada suçlanmıştı. Jorge Messi de 180.000 Euro'luk para cezası ödeyecek.

İspanya Yargıtay'ı Mayıs 2017'de verdiği kararla Messi'nin 21 aylık hapis cezasını onaylamış, babasınınkini ise 15 aya düşürmüştü.

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