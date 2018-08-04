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Vida Arsenal'e Mustafi Galatasaray'a

Arsenal, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'nın peşine düştü. Tecrübeli oyuncu eğer satılırsa, Galatasaray'ın listesinde olan Mustafi sarı kırmızılı kulübe imza atabilir.

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Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Domagoj Vida için İngiliz basınından ciddi bir iddia gündeme geldi. İngiltere'de 9 Ağustos'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde Arsenal, bir kez daha Domagoj Vida için harekete geçti. Ada basınında yer alan haberde Arsenal, Beşiktaş'a Vida için 28 milyon euroluk bir teklif sunacak. Savunmaya takviye isteyen Unai Emery, Vida isminde ısrarcı olurken Arsenal'in bu transferi gerçekleştirmesi için Shkodran Mustafi ve Danny Welbeck ikilisinden birini satarak kaynak yaratması bekleniyor.

İngiliz basınında geniş yer bulan haberde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da Vida'yı iyi bir bedele satmayı düşündüğünün altı çizildi. Arsenal'in yanı sıra Premier League'in yenisi Wolverhampton da Vida ile yakından ilgileniyor.

(Sporx)

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