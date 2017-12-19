Vida Beşiktaş'ta oynamak için tazminat ödemeyi kabul etmiş

Dinamo Kiev, Domagoj Vida’ya yıllık ücretini 2,5 milyon euroya yükselterek takımda kalmasını teklif etti ancak Şampiyonlar Ligi’nde top koşturmak isteyen başarılı futbolcudan olumlu yanıt alamadı. Eşiyle tatile çıkan deneyimli stoperin dönüşte siyah-beyazlılara resmi imza atacağı aktarıldı.

Beşiktaş Yönetimi tazminat maddeli ön protokol imzalatılan Domagoj Vida’yı kaptırmamak için kolları sıvadı. Dinamo Kiev’in 31 Aralık’ta sözleşmesi bitecek olan Hırvat stoperle yeniden anlaşmaya çalıştığını öğrenen siyah-beyazlılar, Vida’nın menajerleriyle temasa geçti.

Başarılı futbolcuya uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giydirmek isteyen yönetim bu konuda Vida’dan garanti aldı. Şampiyonlar Ligi’nde top koşturmak isteyen 28 yaşındaki oyuncunun bu nedenle Dinamo Kiev’de kalmayı düşünmediği vurgulandı. Milliyet’te Vida’nın oynatılmadan Beşiktaş tarafından satılabileceği yönüne çıkan haberler karşısında harekete geçen Ukrayna ekibinin ise 4 milyon euroluk tazminatı ödemeyi bile göze aldığı ileri sürüldü.

Beşiktaş, eşiyle birlikte tatilde bulunan Domagoj Vida’ya kısa süre içinde resmi sözleşme imzalatacak. Dinamo Kiev’den yıllık ücretinin 2,5 milyon euroya çıkartılması teklifi aldığı iddia edilen Hırvat futbolcunun son anda takımda kalmaya karar vermesi halinde ise siyah-beyazlılar sözleşme gereğince 4 milyon euro kazanacak. Bu ihtimali en kötü senaryo olarak düşünen Beşiktaş Yönetimi kritik dönemde Vida ile sürekli temas halinde olacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in transferine onay verdiği Vida’da son dakika golü yemek istemeyen siyah-beyazlılar, başarılı futbolcuyu Şampiyonlar Ligi’nde oynatabilecek.

(Skorer)