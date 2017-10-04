Vida, İstanbul'dan ev bakıyor
Beşiktaş'ın Ocak ayında imza attıracağı Vida, İstanbul'dan ev bakmaya başladı.
Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çaba gösterdiği Domagoj Vida'da mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Hırvat savunmacı Domagoj Vida'yı yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için yoğun çaba harcamış ancak kulübü Dinamo Kiev'i ikna edememişti.
Ocak ayında serbest kalacak tecrübeli oyuncu ile ön protokol yapan siyah-beyazlı kulüp, Vida'ya İstanbul'da ev aramaya başladı. Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması ve senelik 3 milyon Euro kazanması beklenen Vida için ailesi ile birlikte oturabileceği bir villa bakılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.