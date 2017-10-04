Vida, İstanbul'dan ev bakıyor

Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çaba gösterdiği Domagoj Vida'da mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Hırvat savunmacı Domagoj Vida'yı yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için yoğun çaba harcamış ancak kulübü Dinamo Kiev'i ikna edememişti.

Ocak ayında serbest kalacak tecrübeli oyuncu ile ön protokol yapan siyah-beyazlı kulüp, Vida'ya İstanbul'da ev aramaya başladı. Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması ve senelik 3 milyon Euro kazanması beklenen Vida için ailesi ile birlikte oturabileceği bir villa bakılıyor.