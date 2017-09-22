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Villarreal: 0 Espanyol: 0

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. hafta maçında Villarreal, sahasında Espanyol ile 0-0 berabere kaldı.

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Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, karşılaşmanın 67. dakikasında Carlos Bacca'nın yerine oyuna dahil oldu.

Golsüz biten mücadelenin ardından La Liga'da 8. sıradaki Villarreal 7 puana, 15. sıradaki Espanyol da 5 puana yükseldi.

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